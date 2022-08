Piden a empresas apoyar a jóvenes ajedrecistas que buscan representar al Perú en Mundial

Es una gran verdad que los deportistas peruanos de otras disciplinas no reciben el adecuado apoyo para solventar los gastos que un torneo, sobre todo, internacional demanda. Este es el caso de Steven, un joven ajedrecista, quien no cuenta con el auspicio suficiente para representar al Perú en el Mundial de Ajedrez 2022.

"Vengo jugando ajedrez desde los 7 años internacionalmente, he traído varios logros para el Perú, pero no cuento ahora con el auspicio. La Federación me ha dicho que no cuenta con los recursos necesarios para apoyar, es por eso que mi papá está buscando los medios", declaró a Buenos Días Perú.

Para paliar esta difícil situación, los familiares del talentoso deportistas, han realizado diferentes actividades como polladas. "Vemos la forma de acudir a la empresa privada, mi hijo tiene el título de maestro internacional, trae medallas desde los ocho años. Su último torneo fue en Uruguay", contó el progenitor.

Lo elemental de su pedido es el precio del pasaje que por cada deportista asciende a 3 mil dólares. "Ellos cuentan con alojamiento y alimentación, transporte", detalló. Para cualquier apoyo económico puede comunicarse al número 915 203 9457.