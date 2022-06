Omar Ruiz de Somocurcio: "Estoy seguro de que Gareca no seguirá siendo técnico de la selección"

La selección peruana no pudo conseguir su segunda clasificación consecutiva al Mundial de Qatar 2022. Tras perder 5 a 4 en tanda de penales contra Australia en un decisivo partido de repechaje, se apagó la ilusión que tenían más de 30 millones de peruanos.

A ese amargo momento se ha sumado la preocupación que existe en la interna de la Federación Peruana de Fútbol, debido a que luego de este último cotejo, terminaba su contrato el director de la selección Ricardo Gareca, quien ayer evitó a la prensa esa pregunta y respondía con disimulo que "no es momento de pensar en ello".

Desde Doha Qatar, nuestro enviado especial Omar Ruiz de Somocurcio, narró el duro momento que vivieron los dirigidos del Tigre al interior del hotel de concentración, que se había convertido en el "búnker de la alegría de la bicolor".

Además, aseguró que de acuerdo a la información que maneja, Ricardo Gareca tiene una decisión ya tomada y no seguiría más al mando del Equipo de Todos.

"Tengo la seguridad, por lo que he visto toda esta madrugada en Qatar, y por lo que sé de mucha información, que Gareca no va a seguir siendo técnico de la selección, prácticamente imposible que se mantenga al mando. También sé de buena fuente es que si íbamos a la Copa del Mundo, después de ello, también Gareca tenía decidido que no iba a seguir siendo el técnico", indicó.