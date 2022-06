Daniel Ahmed: “No hay un desarrollo del fútbol en el país”

Perú le dijo adiós a Qatar 2022. La selección peruana empató sin goles con Australia y llegaron a la definición por penales, donde la escuadra nacional perdió 5-4. El exentrenador en las divisiones menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Daniel Ahmed, analizó el juego que ha dolido a millones de hinchas peruanos.

Ahmed señaló que se deben replantear varios temas para el futuro de la Blanquirroja, que por el momento no tiene DT, ya que el contrato con Ricardo Gareca venció el día de ayer y no ha anunciado ninguna renovación. Uno de ellos es que los entes deportivos no toman al fútbol desde un enfoque social y educativo, por lo cual no se podrá desarrollar a jugadores talentosos dentro del país.

“Ese es el gran dilema que existe en el fútbol peruano. Hay grandes profesionales, hay un pueblo futbolero y hay mucho talento. Yo tengo un talento en Iquitos, pero no lo voy a buscar, no lo educo, no lo desarrollo, no le doy competencia. Ese talento se muere, y por ende se muere el futuro.”, explicó.

Además, comentó que la decisión de Gareca de no seguir con la selección se fundamentaría en que ve un escaso desarrollo en el fútbol del país.

Por otro lado, opinó sobre la presunta retirada de Luis Advíncula del equipo nacional tras fallar uno de los penales. “El jugador responde con mucha vergüenza el momento que vive, pero no son los responsables”, manifestó.