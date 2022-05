Paolo Guerrero a solo horas de la convocatoria: "la rodilla me viene respondiendo súper bien"

EL jugador de la selección peruana declaró por segunda vez consecutiva a la prensa para enviarle, nuevamente, un mensaje al director técnico Ricardo Gareca a solo horas de la convocatoria al repechaje a Qatar 2022.

El ‘Depredador’ sumó su segundo día de trabajo en la Videna y se encuentra fortalecido tras practicar disparos al arco.

“La rodilla me está respondiendo bien. Yo les dije que venía para trabajar, sentirme bien. Clínicamente estoy bien. El doctor me dio el alta médica allá en Estados Unidos. Hoy trabajé completo y me voy sintiendo bien. No me hablen de la lista, por ahora me mantengo entrenando y con salud. que es lo que más me importa”, comentó Paolo Guerrero a su salida de la Videna.