¿Listo para el repechaje?: Paolo Guerrero regresó al Perú y afirmó estar recuperado de su lesión

Llegó el capitán. Paolo Guerrero arribó a Perú la madrugada de este martes, a tan solo días de conocerse la lista de convocados por el técnico Ricardo Gareca para el duelo que la Selección Peruana sostendrá en el repechaje, el próximo 13 de junio, rumbo al Mundial Qatar 2022.

“Estuve mucho tiempo enfocado en mi recuperación. No es de ahora”, respondió ante los medios de comunicación. El delantero peruano, de 37 años, resaltó que se siente muy bien físicamente. “El único problema era mi rodilla que no me dejaba jugar”, comentó.

Sin embargo, el malestar fue tratado primero con una operación realizada hace casi dos meses. “Felizmente quedé muy bien”, sostuvo. “He venido trabajando solo en un centro de alto rendimiento”, detalló el goleador de la Blanquirroja sobre su actual situación física.

RECIENTE ENTREVISTA CON FIFA

Sobre su declaración de que jugaría por la Bicolor “hasta cojo”, el 'Depredador' confesó que ya ha jugado en condiciones poco favorables durante su último partido vistiendo la camiseta peruana el pasado 7 de octubre ante Chile.

Asimismo, la exfigura del Inter de Porto Alegre indicó que siempre ha agradecido a la afición nacional por el cariño brindado y que trata de retribuirles “dejando el corazón y el alma en la cancha”.

¿VA AL REPECHAJE?

Guerrero también evitó pronunciarse respecto a si sería posible un llamado para jugar el esperado duelo del repechaje. Según dijo, él se prepara para volver a jugar fútbol “independientemente de donde sea”. Precisó que debido a su recuperación no ha mantenido contacto con el equipo de todos.

“Me estoy preparando para volver a jugar al fútbol independientemente de donde sea. Mi vida es el fútbol. Mi pasión es el fútbol. Mi trabajo es el fútbol. Y yo quiero volver a jugar. Si no me convocan sigo trabajando porque quiero jugar al fútbol. Me estoy preparando para jugar al fútbol”, aclaró.