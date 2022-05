Caso Byron Castillo: "Perú debe concentrarse en el repechaje, fallo de FIFA sería en cuatro meses"

El caso Byron Castillo, jugador de la selección ecuatoriana que habría nacido en Colombia, ha remecido las alertas del Mundial Qatar 2022. Y es que la FIFA ha abierto un proceso disciplinario por este caso, que de comprobarse, podría dejar afuera a la selección de Gustavo Alfaro. Pero, ¿el posible dictamen podría perjudicar las pretensiones de la bicolor?

El experimentado abogado deportivo, Julio García, estuvo en el set de Buenos Días Perú para despejar las dudas en torno a este tema que incluye a la selección peruana, tras la carta que le envió la FIFA para que la bicolor emita su posición al respecto.

"Los escenarios son complicados, lo más probable es que la comisión disciplinaria quiere curarse en salud. Veo muy poco probable de que se declare nulo los ocho partidos que ha reclamado Chile, lo más probable que ocurra es que sea una sanción a la selección ecuatoriana si contribuyeron a la falsificación del jugador Castillo", señaló

"Es difícil para Chile tener éxito porque la única entidad que puede determinar la nacionalidad de una persona es el propio Estado, pero si se comprueba que Ecuador actuó mal, al margen de lo que dijera el Estado, se le puede sancionar directamente a la Federación, no anulando los partidos, pero sí aplicando una sanción, no sé si para este mundial o al próximo", indicó.

LA BICOLOR NO SE PERJUDICARÍA

"En el caso de Perú, estoy seguro que no existe ninguna posibilidad de una afectación negativa. Podría ocurrir de que Perú clasifique directamente, pero los plazos no ayudan, lo que tiene que hacer es concentrarse en el repechaje. No va a haber un fallo hasta por lo menos dentro de cuatro meses", indicó.

FIFA busca que las reglas se respeten y estas dicen que la identidad de los equipos se debe conocer el 13 de junio del 2022, en pro de la integridad de la competición. "Yo dudo mucho de que si se sancionara a Ecuador, se haga para este mundial", sostuvo.

"DEBE ABSTENERSE A PRONUNCIARSE"

"La Federación hoy en día está muy bien representada, tiene abogados españoles y suizos de gran nivel, creo que está fallando la comunicación hacia la hinchada, pero legalmente no tenemos ahora las cartas sobre la mesa para pronunciarnos y creería que lo más lógico es que Perú se abstenga de participar de esta contienda", refrendó.