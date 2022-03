Abogado deportivo: "Es deber de la Federación Peruana pedir todas las imágenes del VAR"

Amargos momentos sobre el final del partido vivió la selección peruana al enfrentarse a Uruguay en Montevideo en la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. Este cotejo quedó marcado en los hinchas en los minutos finales, por una polémica jugada de un gol no convalidado por el videoarbitraje.

Sobre este incidente, Buenos Días Perú conversó con el experimentado abogado deportivo, Julio García, quien refirió que es deber de la Federación Peruana de Fútbol solicitar todas las grabaciones de imágenes del VAR con el fin de aclarar todo lo sucedido.

"Como hincha no me despeja todas las dudas, el engaño al ojo humano fue monumental, eso no deja de lado que en lo deportivo, hay que darle vuelta a la página. El VAR nos muestra otra imagen, nos lleva a la posibilidad de error. La Federación tiene todo el derecho y debería de pedir todas las imágenes del VAR y comunicarnos qué es lo que ha pasado", expresó.

¿POR QUÉ EL JUEZ NO SE ACERCÓ A VER EL VIDEO?

El VAR se comunica con él y no le hace cambiar la decisión. Esa es la razón por la que el árbitro no se acerca. le dice que su decisión estaba bien, igual el árbitro tiene la potestad de acercarse.

¿LA FPF TIENE 24 HORAS PARA RECLAMAR?

"El procedimiento regular es de 24 horas, pero aquí no están incluidas las arbitrales. Si se detectara que se alteró y que se pueda demostrar, el plazo es más largo. A esta hora pareciera que se trata de un error y que la pelota no ingresó. Por tranquilidad nuestra la FPF debería cerciorarse", indicó.

Agregó que de comprobarse que el balón traspasó, no hay forma de que se trate de un error, ya estaríamos entrando al principio de integridad del juego, que está más allá de reglas de reclamo.