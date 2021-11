Perú vs. Venezuela: abuelita de 74 años alienta a la bicolor y confía en categórico triunfo

No importa la hora ni el día si es por la bicolor. Vicky Martínez se ha ganado el aprecio y el respeto de los miles de hinchas que no dejan de alentar al equipo de todos. Sus 74 años no es impedimento para saltar y gritar “vamos muchachos” en aliento a la blanquirroja.

Ella asiste a las masivas concentraciones y “banderazos” por la bicolor acompañada de su esposo, quien es otro hincha acérrimo de la selección. Según dijo, ambos están seguros que los muchachos de la bicolor conseguirán nuevamente llegar al mundial.

Aliancista de corazón, la señora Vicky recuerda con nostalgia la participación de nuestro equipo en los mundiales y las jugadas maestras del gran “Perico” León. Para esta tarde confía en un nuevo triunfo y que los goles serán de Gianluca Lapadula y Sergio Peña.

Perú vs. Venezuela

Este encuentro por la jornada 14 de las Eliminatorias Qatar 2022, se llevará a cabo a las 04:00 p.m. (horario de Perú) en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (U.C.V.), lugar en el que la ‘Vinotinto’ suele jugar todos sus partidos como local .