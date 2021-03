Carlos Zambrano: “llegar a Boca fue un plus muy grande para mí, en esta liga me exijo más”

El zaguero Carlos Zambrano habló en una entrevista para Boca Juniors sobre su desempeño en el club y en la Liga Profesional de Argentina, luego del partido que empataron con Independiente con un único gol marcado por el peruano.

AÚN NO ALCANZA SU “MEJOR VERSIÓN”

Zambrano reveló que aún no siente que haya alcanzado “su mejor versión", en el fútbol. "Todavía, sé que me falta mucho más. Llevo prácticamente un año (...) Me siento muy cómodo en el grupo. Sé que puedo dar mucho más y eso espero, tratar de aportarle mucho más al grupo", señaló.

JUGAR PARTIDOS SIN PÚBLICO

El peruano manifestó que es algo que aún le sorprende y que espera que pronto se reanuden los partidos con público. "Es algo que nos sorprende hasta el día de hoy. Esperamos que se reanude el fútbol en tema del público. Tuve la oportunidad de jugar un día con público y es algo impresionante el empuje que te da. Jugar sin público es como jugar un amistoso. No es por menospreciar los partidos, pero con hinchada sería distinta la Bombonera", explicó.

ADAPTACIÓN AL FÚTBOL ARGENTINO

"A mí me ha costado mucho, nunca había jugado en Sudamérica. El nivel de Argentina es distinto al de mi país, es más exigente”, señaló durante la entrevista, además, recordó que en Europa se sentía más cómodo jugando, pero necesitaba nuevos aires. "Llegar a Boca fue un plus muy grande para mí, siempre quise exigirme más y pienso que en esta liga me estoy exigiendo más", mencionó.

Finalizó revelando su más grande sueño: “ganar la Libertadores”.