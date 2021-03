Tyson vs. Holyfield: se confirma la tercera pelea entre los excampeones pesados

El tercer choque de titanes es una realidad. A pesar de los rumores de que el ex campeón de los pese pesados, Mike Tyson habría rechazado una oferta millonaria para pelear ante Evander Holyfield, 'Iron Mke' anunció que la pelea se llevará a cabo frente a 'The Real Deal'.

"Sólo le quiero decir a la gente que la pelea entre Holyfield y yo se hará. Holyfield es un tipo humilde, lo sé, es un hombre de Dios, pero yo soy el hombre de Dios. Y vamos a tener mucho éxito el 29 de mayo", comentó Tyson a un medio deportivo.

"He aprendido mucho, no necesitamos promotores, los promotores son porristas sobrevalorados, ellos le dicen al peleador lo grande que es. Me caen bien los promotores, pero qué podrías necesitar de alguien de su posición en este negocio" enfatizó Mike, asegurando que no necesitan promotores luego de tantos años de carrera entre ambos peleadores ya que este sería la tercera vez que se enfrentan.