Neymar se entera que tiene perfil falso en Tinder: "Espero que me represente bien"

"Espero me estén representando bien", fueron las palabras del astro brasilero Neymar al descubrir que han suplantado su identidad en la red social Tinder, una app muy utilizada para conseguir pareja. En redes sociales se suele encontrar cuentas de figuras públicas, pero también nos chocamos con perfiles falsos.

Así como le ocurrió Naymar. el se dio con la sorpresa que estaban usando su nombre y fotos en la famosa aplicación de citas.

"Quien lo esté usando debe estar diviertose bien. Desafortunadamente no es mío", escribió Ney, pero la respuesta no quedó ahí, utilizó su cuenta de Twitter para aclarar que no tiene cuentas en la aplicacion Tinder y que ese perfil es falso. "Espero que quién esté usando el tinder con mi nombre me esté representando bien".

Mientras tanto, ney sigue aparentemente soltero aunque siempre es vinculado a bellas mujeres pero ninguna oficialmente desde su rompimiento con Bruna Marquesina.