Polémica en Bolivia: jugador fue despedido en plena cancha

Gran polémica ha desencadenado en Bolivia la decisión de Jenny Montaño, presidenta del club Independiente Petrolero, tras despedir en plena cancha a Mijail Avilés, capitán del equipo.

“Lamentablemente no tienes contrato ni nada para demandarme. No te voy a pagar nada. Lo siento chicos. Me dieron su palabra. No voy a escucharlo, porque lo que ustedes han hecho no se hace”, señaló Montaño en el Estadio Olímpico Patria.

El hecho ocurrió luego que los futbolistas y sus contendores de Oriente Petrolero decidieran no jugar, en apoyo a una huelga que vienen desarrollando sus colegas en el país altiplánico.