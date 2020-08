Yordy Reyna, jugador del Vancouver Whitecaps, no fue considerado para el encuentro ante el Toronto FC. Al respecto el técnico Marc Dos Santos, señaló, minutos antes del partido, "Aprenderá de lo de hoy”.



Luego del encuentro, ya más calmado, el estratega comunicó que el peruano, no llegó a la hora establecida para la charla técnica antes del compromiso, por lo que decidió castigarlo, no considerándolo en la plantilla.