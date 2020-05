Pizarro: “Hubiera sido favorable que Gareca me lleve al Mundial”

Claudio Pizarro volvió a referirse a la decisión de Ricardo Gareca de no convocarlo al Mundial de Rusia 2018, dialogó con el famoso estadístico español MisterChip y reveló que le sorprendió no ser considerado en la nómina final para el Mundial Rusia 2018.

“El debate que tenía era el tuyo. Va a venir Pizarro, no va venir Pizarro. No se por qué un entrenador (Gareca) se permite el lujo de prescindir de un futbolista con tanta experiencia”, comentó MisterChip.

“A mí también me sorprendió. Yo siempre lo veía a Gareca como un entrenador muy pensante y analítico. Yo creo que sí hubiera sido favorable que me lleve. Me hubiera podido utilizar en situaciones. Me sorprendió mucho esa decisión que tomó. Pensé que habían analizado un poco más a los rivales y la situación”, respondió Pizarro.