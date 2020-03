Coronavirus en el fútbol: Daniele Rugani contagio a su pareja que está embarazada

Un drama vive la pareja conformada por el futbolista italiano Daniele Rugani y su esposa, la periodista Michela Persico, pues luego que el jugador fue contagiado por el coronavirus, ahora su esposa también dijo haber dado positivo al test, pero anunció que se encuentra embarazada.

A través de su Instagram, la periodista y modelo italiana se mostró muy preocupada por su situación, más ahora que se encuentra embarazada del jugador de la Juventus.

“Llevo cuatro meses de embarazo, ¿qué pasa ahora?, espero que el virus no afecte al bebé. Los médicos me aseguraron que no debería haber ningún problema, pero ponte en mi lugar, es infinitamente aterrador”, contó Persico.

Hasta el momento, la pareja se encuentra estable, según reportes italianos, pues no han presentado síntomas graves que puedan agravar su salud.