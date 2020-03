Reimond Manco: “jugar con River allá es dificilísimo y nos han pasado por encima”

Tras la goleada que recibió Binacional contra River Plate en la Copa Libertadores, Reimond Manco decidió intercambiar su camiseta con Nacho Fernández, pero esta acción generó una lluvia de críticas contra el peruano.

Para los aficionados, la actitud de Manco generó un total rechazo, pues luego de ser humillado en la cancha ver al jugador ir a pedirle la camiseta a quien lo humilló, fue motivo por el que miles de hinchas se volcaron en las redes sociales para hacer sus descargos al respecto.

Por ello, el jugador se defendió de las críticas diciendo que “tuve la oportunidad de intercambiar la camiseta, lastimosamente no se vio eso en cámaras, simplemente se vio otra cosa. Cambiamos la camiseta y eso no va cambiar en nada el resultado, no quiere decir que este aquí parado y no esté con vergüenza”.

Añadió también, “¿tú sabes lo que es jugar con River allá? es dificilísimo y nos han pasado por encima. Pero por qué vamos a mentirnos en la cara, River fue muy superior a nosotros, es más creo que perdimos 8 a 0 gracias a Raúl [Fernández Valverde], porque pudieron habernos hecho doce o trece (goles)”.