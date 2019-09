Champions League continúa su jornada 1 con estos partidos

Este martes se inició la primera fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2019 con una jornada intensa de ocho partidos, y hoy miércoles continúan los otros ocho encuentros restantes.

Por el Grupo A, se enfrentan las escuadras de Club Brujas vs. Galatasaray (11:55 a.m) y PSG vs. Real Madrid (02:00 p.m.) Mientras que por el Grupo B, Olympiacos vs. Tottenham (11:55 a.m) y Bayer Múnich vs. Crvena Zvezda (02:00 p.m.)

En el Grupo C, Shakhtar Donetsk vs. Manchester City y Dinamo Zagreb vs. Atalanta (ambos 02:00 p.m.). En el Grupo C se enfrentan Atlético Madrid vs. Juventus y Bayer Leverkusen vs. Lokomotiv (ambos también a las 02:00 p.m.)