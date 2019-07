Lima 2019: estas son las competencias de hoy martes 30 de julio

Continúan las competencias en los Juegos Panamericanos Lima 2019 hoy martes 30 de julio con las siguientes disciplinas: surf, tenis, bádminton, levantamiento de pesas, escopeta, boxeo, hockey masculino y sóftbol masculino.

En Surf, Lucca Mesinas de Perú se enfrentará a Leandro Usuna (Argentina) a las 8:15 a.m. El peruano Alonso Correa se enfrenta a Kevin Schulz (USA) a las 11:30 a.m. y Tamil Martino y Vania Torres harán lo propio a las 2:00 p.m. en la playa Punta Rocas.

El nacional Juan Pablo Varillas se enfrenta en tenis a Boris Arias (Bol) en el Club Lawn Tennis a las 9:00 a.m. La Videna será escenario de la roda de 16avos en Bádminton a las 9:00 a.m. Mientras que Angie Castro participará en levantamiento de pesas en la Escuela de Chorrillos a las 11:00 a.m.

Nicolás Pacheco competirá en tiro con escopeta en la Base Aérea Las Palmas al mediodía. José Lucar se enfrenta a César Castillo (Ecu) en la semifinal de boxeo en la categoría 91k en la Villa Deportiva Regional del Callao a las 12:00 p.m.

Perú se enfrenta a Estados Unidos en hockey masculino a las 2:00 p.m. en el Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo y también se enfrentará en la misma sede a Argentina en sóftbol masculino a las 5:00 p.m.