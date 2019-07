Pedro Gallese: “Quiero campeonar con Alianza Lima”

Pedro Gallese se incorporó a su actual club Alianza Lima tras su excelente performance en la Copa América 2019. Panamericana Televisión conversó con el golero de la selección peruana para contarnos algunos de sus planes a futuro.

La gente siempre me pide resultados. El puesto del arquero es bastante difícil, con bastantes resultados. Yo me siento preparado para lo que se viene o lo que me ha podido pasar”, dijo el popular 'Pulpo'.

También se refirió hacia su desempeño en el club ‘grone’ y reveló que tiene la oportunidad de volver al extranjero. Sin embargo, desea lograr el campeonar con Alianza Lima pero la última palabra está en México.

En otro momento, se refirió a la amistad que tiene con también arquero de la ‘blanquirroja’, Carlos Cáceda, y contó que le pareció “gracioso” ser comparados con los actores de la película ¿Y dónde están las rubias?. Fiel a su estilo también le jugó una divertida broma a nuestro reportero.