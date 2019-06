Oblitas: “Es falso que Zambrano esté descartado de la Copa América”

Juan Carlos Oblitas, Director Deportivo de la Selección Peruana de fútbol, habló sobre la situación del jugador Carlos Zambrano, reveló algunos detalles de la lesión que lo aqueja. El directivo dejó en claro que no está descartado de la Copa América 2019, como se comenta.

“Tiene un hematoma en la parte superior del aductor derecho, así me lo explicó el Dr. Segura. No tiene ni rotura fibrilar, lo que significa que no tiene desgarro. Simplemente el músculo está como si te dieran un golpe y te queda una contusión. Es parte interna del aductor es la que salió en la resonancia”, explicó a Capital Deportes.

