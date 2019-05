Claudio Pizarro respondió a Ricardo Gareca: “Jamás me autoexcluí”

Claudio Pizarro respondió a Ricardo Gareca. A través de sus redes sociales, el ‘Bombardero’ no se quedó callado luego de que el técnico de la Selección señalara que no fue convocado para la Copa América 2019 porque se “autoexcluyó”.

“Jamás me autoexcluí de la Selección. Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa autoexclusión. Lamentablemente en mi país nos estamos acostumbrando a la milonga (mentira)”, escribió en Twitter.

Así se alimenta la polémica entre el veterano delantero aún vigente en el fútbol alemán y el ‘Tigre’, luego de sus duras palabras ante las declaraciones que diera el jugador del Werder Bremen en una entrevista con NexSport en setiembre del 2018.

"Si no me llevó al Mundial, no tendría sentido que me convoque ahora. No creo que me llamen, no tendría sentido. Si (Ricardo Gareca) no me llevó al Mundial para qué me llevaría ahora a partidos amistosos. De verdad no tendría sentido", dijo entonces.