Universitario: jugadores respaldan a Córdova pese a malos resultados

Situación difícil. Tras las tres derrotas consecutivas que ha sufrido Universitario de Deportes, piden cambios radicales, y esto también motivó que el técnico, Nicolás Córdova, estuviera bajo la mira. No obstante, el plantel crema expresó su pleno respaldo al estratega chileno.

“‘Nico’ tiene el respaldo del grupo (…) No hay nada que decirle porque trabaja bien, hace bien las cosas. Esto es de todos, no sólo de los jugadores”, señaló Aldo Corzo. Con 9 goles en sus últimos tres compromisos, la ‘U’ no conoce la victoria desde su triunfo 4-0 al Sport Boys el 21 de abril.

La situación no solo inquieta al equipo, sino a la hinchada. Este sábado, viajarán hasta Ayacucho, una dura plaza para iniciar el repunte. Aunque Lavandeira ya no usa la protección en su rodilla, sería poco probable que sea exigido en esta fecha.