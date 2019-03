Alianza Lima: Mauricio Affonso es baja ante Inter de Porto Alegre

Alianza Lima viajó a Brasil para el encuentro que disputará este miércoles ante el Inter de Porto Alegre por la Copa Libertadores 2019. La gran ausencia fue Mauricio Affonso quien no fue considerado en la lista de los viajeros.

Y es que el delantero uruguayo no viajó para disputar el encuentro debido a que no se recuperó de un esguince en el tobillo izquierdo cuando se enfrentó a la Universidad César Vallejo y no mostró su máximo nivel ante River Plate.

Ambos equipos chocarán este miércoles (7:30 p.m. hora peruana) en el Estadio Beira Rio por la segunda jornada de la Copa Libertadores. Cabe resaltar, que Paolo Guerrero no formará parte del equipo brasileño pues aún continúa suspendido.