Juan Manuel Vargas: su contundente respuesta ante críticas por su peso

No se calló nada. Juan Manuel Vargas salió al frente para responder a quienes lo critican por su peso. El lateral izquierdo de Universitario de Deportes no aguantó más el cargamontón que le hacen sobre su aspecto físico.

“Yo no tengo que demostrarle nada a nadie” (…) "No sé de lo que hablan, de los kilos de más, me gustaría venir calato y que me pesen pero hay damas presentes. Hay muchos que hablan. No soy el Juan de 22 años que pesaba 88 kilos”, dijo ‘el loco’.

Asimismo, indicó que acudió a diversos nutricionistas pero no ha tenido los resultados esperados por cambios en el organismo. Yo me veo al espejo y me siento bonito y rico, a mi mujer le gusto. Ya el resto me va a decir de todo porque no me ve calato”, agregó.