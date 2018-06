Rusia 2018: así van quedando los octavos de final de la Copa del Mundo

Este jueves se disputan los últimos cuatro partidos de la fase de grupos y se van perfilando los países que disputarán la ronda final del Mundial Rusia 201​8. El Mundial de Rusia ya tiene 14 clasificados a los octavos de final que inician el sábado 30 de junio.

Los seleccionados de Portugal, Rusia, Francia, Inglaterra, España, Uruguay, Croacia, Brasil, México, Dinamarca, Suecia, Suiza y Bélgica ya se encuentran clasificados para la siguiente fase de la Copa del Mundo.

Este sábado inician los partidos entre Uruguay vs. Portugal y Francia vs. Argentina. Para el domingo 1 de julio se tienen previstos los encuentros entre España vs. Rusia y Croacia vs. Dinamarca. Brasil vs. México el lunes 2 y el martes 3 chocarán Suecia vs. Suiza.