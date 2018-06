Jugadores que aparecen en álbum oficial pero no jugaron el Mundial

A estas alturas, muchos peruanos ya llenaron por completo el álbum oficial Panini. Sin embargo, existen algunas ausencias debido a que se cierra con determinado número de jugadores y no todos fueron convocados.

Y es que los técnicos de los 32 partidos participantes del Mundial Rusia 2018, eligieron a sus once ideales pero el álbum hizo una convocatoria previa y no coinciden del todo con los inscritos en la Copa del Mundo.

En el álbum solo aparecen 18 de los 23 convocados de cada selección. En el caso de Francia, Lucas Digne, Layvin Kurzawa, Laurent Koscielny, Alexandre Lacazette y otros dos seleccionados no lograron un cupo en la Copa del Mundo.

Mientras que en Alemania, Emre Cam, Mario Gotze, Leroy Sané no llegaron al Mundial. En Uruguay no fueron convocados Mathías Corujo, Egidio Arévalo, Álvaro Gonzáles, Nicolás Lodeiro y Diego Rolán.

En el caso de Corea del Sur, ocho futbolistas no fueron convocados. En Argentina también 3 jugadores quedaron fuera. Del mismo modo, Colombia no convocó a 6 de sus futbolista. España y Brasil no convocó a 2 de sus estrellas y Portugal dejó fuera a 3 de los seleccionados.