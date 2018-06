Perú vs Francia: Tres posibles bajas que preocupan en la Blanquirroja

Alarma. A horas de su encuentro decisivo ante Francia, la selección peruana realizó este miércoles su última práctica en el Arena Khimki de Ekaterimburgo. Sin embargo, este tercer día de entrenamiento también parece pintar quiénes podrían ser nuestras bajas para el encuentro.

El golpe ya conocido de Renato Tapia en el debut ante Dinamarca venía siendo comentado en los últimos días y hoy el volante volvió a hacer trabajos diferenciados, por lo que cada vez parece más fijo que no llegaría al choque con los ‘Bleus’. Pero no sería el único.

Quien se sumó al ‘Capitán del futuro’ trabajando aislado hoy fue André Carrillo. El extremo recién estaría superando su fatiga muscular, por lo que Ricardo Gareca habría decidido no forzarlo. Sin embargo, con él hay mejor expectativa de que pueda jugar este jueves.

Pero hay más noticias. Una preocupante novedad en la última práctica fue la de Alberto Rodríguez, quien inesperadamente también estuvo separado, aunque todavía no se tiene más detalle de las causas. En una conferencia previa al Perú vs Francia, el ‘Tigre’ dejó en pie el misterio.

“A Carrillo y a Tapia lo vamos a esperar hasta último momento. Nunca confirmo el equipo. Ellos los saben primero, no en una conferencia”. La única forma de resolver la duda será engancharse este jueves a las 10 a.m con el encuentro por el Grupo C de la Copa del Mundo.