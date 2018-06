Gran expectativa por inauguración del Mundial Rusia 2018

Los latidos de los miles de hinchas que se encuentran en el estadio Luzhnikí en la ciudad de Moscú empiezan a sentirse cada vez más fuerte, a pocos minutos de realizarse la ceremonia de inauguración del Mundial Rusia 2018.

Como ya es de costumbre en las ceremonias de apertura del máximo evento deportivo del año, se contará con la presencia de varios artistas internacionales, entre ellos el cantante británico Robbie Williams quien cantará al lado de la soprano rusa Aida Garifullina.

Quien pondrá en alto la bandera de Puerto Rico en la justa mundialista será el cantante Nicky Jam, que junto al actor Will Smith y la cantante kosovar Era Istrefi se harán presentes al interpretar "Live It Up", la canción oficial del Mundial.

Cabe resaltar, que miles de hinchas celebran y se encuentra emocionados en los exteriores del recinto deportivo por el inicio de la Copa del Mundo. El balón rodará con el duelo inaugural entre la selección de Rusia y Arabia Saudita.