Jugadores de la selección se divierten en bus que los traslada en Rusia

Se vive un buen ambiente en la selección peruana a pocos días del inicio del Mundial Rusia 2018. Tal como se refleja en un video donde se observa a los dirigidos por Gareca divirtiéndose en un bus que los traslada en Moscú.

Esta vez armaron un karaoke donde cantaron algunas canciones como “Se me olvidó” de Gian Marco, “La Guitarra” de los Auténticos Decadentes, “Rica y apretadita” de El General, y 'Magdalena' de Los No Sé Quién y Los No Sé Cuántos.

André Carrillo, Jefferson Farfán, Luis Advíncula y Christian Cueva fueron algunos de los que entonaron a viva voz los temas musicales. Del mismo modo, Yoshimar Yotún demostró que es un gran bailarín al realizar algunos pasos de baile.

Cabe resaltar, que los dirigidos por Garece inician su participación en la Copa del Mundo este sábado 16 de junio ante su similar de Dinamarca a las 11:00 a.m. (hora peruana), en el estadio Arena Khimki.