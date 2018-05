Claudio Pizarro se pronuncia tras la sanción a Paolo Guerrero

Claudio Pizarro ha utilizado sus redes sociales para enviar un polémico mensaje tras la sanción de 14 meses que ha recibido Paolo Guerrero por parte del TAS y que lo deja fuera del Mundial de fútbol, pero la polémica se ha desatado ya que muchos de sus seguidores han interpretado el ambiguo mensaje como su propia esperanza de participar en el Mundial Rusia 2018.

En una imagen compartida en el Instagram de Claudio Pizarro se puede leer en ingles "No matter what happens, no matter how far you seem to be away from where you want to be, never stop believing that you will make it" (No importa lo que suceda, no importa qué tan lejos parezcas estar de donde deseas estar, nunca dejes de creer que lo lograrás). Y al pie de esta, se lee lo siguiente: "Nunca dejes de creer, ¡lo conseguirás!".

Es un mensaje polémico ya que muchos hinchas de la selección peruana no lo quieren ver con la bicolor ya que consideran que no hizo lo suficiente como para que esté presente en la justa mundialista.