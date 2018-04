El emocionante aliento de escolares a la Selección Peruana

Hinchas de la Selección Peruana han demostrado su emoción de diversas formas tras el pase de la ‘Bicolor’ al Mundial Rusia 2018 y sus últimas actuaciones en los partidos amistosos. En los colegios el aliento a la ‘blanquirroja’ no se ha hecho esperar.

Un video revela como un grupo de escolares de un colegio de Miraflores, llenos de algarabía y vestidos con el uniforme del combinado nacional, cantan a todo pulmón la canción de la selección en un campo deportivo.

"Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres mi Perú querido, el país querido que me vio nacer", es parte del cántico que los estudiantes acompañados de tarolas que gritaban en medio del patio de su colegio.

El video se ha viralizado rápidamente en las redes sociales y es que en todas partes se vive mucha emoción tras cada paso de la selección peruana. Además existe mucha expectativa por su actuación en la Copa del Mundo.