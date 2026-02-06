Apu Tusuy 2026 llega a Lima: más de 200 danzantes anuncian el carnaval apurimeño

La alegría, la fuerza y el ritmo del carnaval apurimeño se hicieron sentir en Lima con la presentación de más de 200 danzantes y músicos que ofrecieron un espectáculo previo al Apu Tusuy 2026. El show, realizado en San Borja, reunió a comparsas y artistas que mostraron parte de la riqueza cultural de la región Apurímac, despertando el interés de vecinos y visitantes.

El gobernador regional, Percy Godoy, explicó que el Apu Tusuy representa el “carnaval de los dioses”, una festividad que convoca a delegaciones de las siete provincias y 85 distritos apurimeños en un gran pasacalle y concurso de comparsas. Además, señaló que el evento busca integrar a regiones de la mancomunidad como Cusco, Huancavelica, Ica, Ayacucho y Junín para fortalecer las tradiciones andinas.

Según detalló la autoridad, en la edición anterior se registró la visita de más de 70 mil turistas y para este 2026 se proyecta alcanzar los 100 mil asistentes. El festival ya forma parte del calendario oficial cultural gracias al respaldo del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, lo que impulsa su posicionamiento como atractivo turístico nacional.

Gastronomía apurimeña busca conquistar visitantes

Como parte de la promoción del Apu Tusuy, también se destacó la diversidad gastronómica de Apurímac, con platos típicos como el chicharrón, el tallarín de casa con rocoto relleno y el qapchi de chuño, además del tradicional cuy en distintas presentaciones. Bebidas como la chicha de jora y productos derivados de la miel, como la hidromiel, forman parte de la oferta culinaria que busca atraer a más turistas, junto con la quinua, considerada el plato bandera de la región.