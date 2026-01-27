Alcalde de Lima impulsa DeLiMadrid para proyectar la gastronomía peruana en Europa

La Municipalidad de Lima presentó DeLiMadrid, una propuesta cultural y gastronómica desarrollada de manera conjunta con el Ayuntamiento de Madrid, que busca posicionar la cocina peruana en un espacio de intercambio internacional. La iniciativa fue anunciada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, junto a su par madrileño, José Luis Martínez-Almeida, como parte de una estrategia de cooperación entre ambas capitales.

El proyecto apunta a consolidar un encuentro gastronómico de alcance internacional, donde la cocina peruana tendrá un rol protagónico frente a públicos europeos. DeLiMadrid no solo plantea exhibiciones culinarias, sino también un trabajo sostenido para fortalecer los vínculos culturales entre Lima y Madrid, ciudades que mantienen una relación histórica y una agenda común de colaboración.

DeLiMadrid: gastronomía como puente cultural entre Lima y Madrid

Uno de los ejes centrales de la iniciativa será la formación de jóvenes interesados en el ámbito gastronómico. Para ello, chefs de Lima y Madrid participarán en espacios de capacitación y transferencia de conocimientos, reforzando el valor educativo del proyecto. Desde ambas autoridades municipales se destacó que la cocina limeña se ha convertido en una fuente de orgullo nacional y en una referencia internacional por su innovación y diversidad.

Madrid, reconocida por su carácter cosmopolita y su amplia oferta gastronómica global, se presenta como un escenario estratégico para esta propuesta. En ese contexto, DeLiMadrid busca proyectar la identidad culinaria peruana y fortalecer la cooperación cultural, apostando por una iniciativa que aspira a mantenerse en el tiempo y ampliar el diálogo entre ambas ciudades.