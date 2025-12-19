Nacimiento en tamaño real y con animales vivos alegra a feligreses: "se siente el Espíritu Santo acá"

La Navidad se vive con especial intensidad en el Callao, donde una parroquia ha convertido la tradición del pesebre en una experiencia inmersiva que ya convoca a cientos de personas.

PESEBRE A ESCALA REAL QUE ATRAE A FELIGRESES

La parroquia Santa Rosa del Callao abrió sus puertas a un nacimiento gigante compuesto por figuras de tamaño real, animales vivos y un salón parroquial transformado íntegramente en pesebre. La propuesta, ideada por el padre Pedro Lima, vicario parroquial, busca revalorar una tradición navideña que —según explicó— también funciona como herramienta pedagógica para niños, adolescentes y jóvenes sobre el nacimiento de Jesús.

“Es una forma de motivar a la gente; en nuestras comunidades a veces se pierde esto que es tan propio del tiempo de Navidad”, señaló el sacerdote, al destacar el valor catequético del montaje como un recurso para enseñar el significado del acontecimiento cristiano.

IDENTIDAD PERUANA

Para dotar de mayor realismo al pesebre, la parroquia incorporó animales vivos, recordando que el nacimiento ocurrió en un establo. Entre los ejemplares se encuentran cuyes, propios de la identidad peruana, según señaló el padre, cabritos y aves, elementos que permiten la interacción de los niños con el entorno dentro de la representación navideña.

“Queríamos darle un poco de realidad al pesebre”, explicó el padre Lima, quien subrayó que esta cercanía con los animales genera una experiencia más cercana y didáctica para las familias que visitan el lugar.

El nacimiento fue armado en solo dos semanas por cinco personas, que trabajaron extensas jornadas para lograr el montaje. Las imágenes, de talla única, fueron elaboradas por un artesano que nunca antes había realizado figuras religiosas, lo que —según el vicario— realza el mérito del trabajo final.

Apenas dos días después de su apertura, el nacimiento gigante ya se convirtió en uno de los principales atractivos navideños del Callao, con visitantes que destacan el ambiente espiritual y la originalidad del pesebre.

HORARIOS Y UBICACIÓN PARA LAS VISITAS

El nacimiento gigante de la parroquia Santa Rosa está abierto al público todos los días, de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 4:00 p.m. a 8:30 p.m., en el cruce de Dos de Mayo con Marco Polo, en el Callao, consolidándose como un punto de encuentro familiar durante la Navidad.