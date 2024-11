Machu Picchu es reconocida como la mejor atracción turística del mundo por sexta vez

El nombre del Perú vuelve a brillar en el escenario internacional luego de que Machu Picchu fuera elegida como la mejor atracción turística del mundo en los prestigiosos World Travel Awards 2023, considerados los "Oscar del turismo". Este reconocimiento resalta la majestuosidad de la ciudadela incaica, que continúa fascinando a millones de turistas de todo el mundo.

Visitantes de diversos países expresaron su admiración por la histórica maravilla. "Es algo maravilloso. No se puede describir, es una emoción lo que uno siente cuando llega y conoce la historia", comentó un turista emocionado. Otro señaló que "bien merecido lo tiene, porque el entorno y la historia hacen que sea único."

Por su parte, los cusqueños manifestaron su orgullo por el legado incaico. "Nos debemos sentir muy halagados porque esto es un legado extraordinario de nuestros ancestros. El mundo se sorprende de cómo los incas lograron construir esta ciudad en un lugar tan inhóspito", dijo un residente.

LLAMADO A LA MEJORA DE LA EXPERIENCIA TURÍSTICA

Berner Caballero, presidente de la Cámara de Turismo de Cusco, destacó que este premio reafirma la importancia de Machu Picchu para el turismo y la economía del país. Sin embargo, hizo un llamado a las autoridades a mejorar la planificación y gestión turística para garantizar una experiencia satisfactoria a los visitantes.

"Si tenemos una capacidad de carga de 5600 personas y no prevenimos el aumento de turistas en temporada alta, vamos a castigar el nivel de satisfacción. No deberían quedarse con las ganas de conocer una de las maravillas del mundo porque no hay entradas o tienen que hacer largas colas", señaló.

En la misma ceremonia, Perú fue galardonado por décima segunda vez como el mejor destino culinario y por sexta vez como el mejor destino cultural del mundo, reafirmando su posición como un referente global en turismo, cultura y gastronomía.