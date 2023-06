San Isidro: Se inauguró exposición "Color de Mujer" de Frieda Nachtigall

En medio de aplausos y de la ovación de los asistentes la artista Frieda Nachtigall dio inicio a la apertura de su segunda exposición artística dedicada a la mujer.

A sus más de 40 años de trayectoria esta destacada artista puso a disposición de todos los peruanos sus más emblemáticas obras de arte llenas de color y con una historia detrás de cada una de ellas.

La artista incluso se animó a contar algunos pasajes de su vida que la llevaron a iniciar su camino entre la pintura y el pincel.

“Soy súper sencilla pintó hace 40 años y mi mamá murió justo en el 83, Natalia mi hija me dijo tienes que hacer algo porque estaba muy triste porque soy hija única en ese instante me puse averigüé fui a un taller estuve varios años hasta que se retiró y pasé con Miguel Ángel Cuadros y con un grupo de señoras muy bonito me llenaba la vida con eso y me inspira ver mis cuatro hijas Frida Claudia Natalia y Úrsula” señaló muy emocionada la artista.

La versátil artista, quien cuenta con más de 20 exposiciones desarrolladas en Perú, Europa y Estados Unidos siempre tiene como fuente de inspiración los integrantes de su familia, haciendo de su trabajo lago único y muy original.

Cabe señalar que la exposición está ubicada en el Palacio Municipal y de la Cultura de San Isidro, distrito que fue cuna del inicio de la carrera de esta artista visual.