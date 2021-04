Nuevos términos: RAE admite en su diccionario el uso de “covidiota” y “cuarentenear”

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) aceptó en su diccionario la inclusión de nuevos términos usados durante la pandemia como “covidiota” y “cuarentenear”.

“Covidiota” es un adjetivo que se usa para calificar a las personas que se niegan a cumplir las normas sanitarias parra evitar el contagio de la COVID-19. Otros términos incluidos en el diccionario español son desconfinar, cuarentenear, desescalada, confinamiento, entre otros.

Cabe destacar que ante la duda de los usuarios por internet respecto a la inclusión de “covidiota”, RAE consultas informó que “esta es una formación posible en español, pero no parece haberse generalizado su empleo, por lo que no lo recoge el ‘DLE’ y no hay una propuesta en estudio para su inclusión. Sí la registra el ‘DHLE’”, respondió.