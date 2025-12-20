Las hierbitas para subir las defensas en temporada de gripes

Ante el avance de la influenza A (H3N2) en el país, especialistas en salud reiteran la importancia de no bajar la guardia, especialmente entre los grupos más vulnerables: adultos mayores de 65 años, mujeres gestantes y niños menores de cinco años. Este tipo de influenza se caracteriza por provocar fiebre elevada, malestar general intenso y un inicio más abrupto que el resfrío común, por lo que la vigilancia y la prevención siguen siendo claves en el actual contexto epidemiológico.

Si bien no existe un método natural que garantice protección total frente al virus, en el Perú persiste el uso de plantas medicinales como complemento para aliviar síntomas respiratorios y fortalecer el organismo. Entre las más conocidas se encuentran el eucalipto, la menta, la mullaca, la borraja y el matico, empleadas tradicionalmente en vaporizaciones, infusiones o gárgaras, principalmente para descongestionar las vías respiratorias y facilitar la expulsión de flema.

Influenza H3N2: hierbas medicinales como apoyo, no como reemplazo médico

Durante un recorrido por mercados locales, una conocedora de medicina tradicional explicó que algunos productos andinos, como el tocosh, el camu camu, son consumidos por su aporte nutricional y su alto contenido de vitamina C. Estas preparaciones suelen ingerirse en ayunas o como parte de una alimentación cotidiana, con el objetivo de reforzar las defensas del cuerpo, siempre que no sustituyan tratamientos indicados por profesionales de la salud.

Desde el enfoque médico, el especialista en salud pública Marco Almerí precisó que ciertos recursos naturales, como el eucalipto, pueden contribuir como medidas complementarias al tratamiento, especialmente mediante vaporizaciones que ayudan a dilatar los bronquios y fluidificar el moco. No obstante, subrayó que una dieta balanceada basada en alimentos frescos y naturales resulta más efectiva que el consumo de productos ultraprocesados, y recordó que ninguna alternativa natural reemplaza la atención médica ni las medidas de prevención frente a infecciones respiratorias como la influenza.