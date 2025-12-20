Mitos y verdades de la nueva gripe H3N2

La influenza A (H3N2) ha encendido las alertas sanitarias a nivel internacional y también en el Perú, no tanto por su letalidad —menor a la registrada durante la pandemia de COVID-19—, sino por su alta capacidad de contagio y el riesgo real de saturar los sistemas de salud. Especialistas en salud pública advierten que, incluso en países con infraestructuras médicas sólidas, el aumento acelerado de hospitalizaciones ya está generando presión en emergencias y hospitalización, un escenario que podría repetirse en contextos más frágiles como el peruano.

Aunque se trata de un virus conocido desde hace décadas, la preocupación actual se centra en una subvariante reciente, identificada como subclado K, que presenta una mayor capacidad para evadir la respuesta inmunológica y producir numerosos cuadros clínicos. Esta mutación no implica necesariamente una mayor tasa de mortalidad, pero sí incrementa de manera significativa la demanda de atención médica, especialmente en adultos mayores, niños pequeños, gestantes y personas con enfermedades crónicas.

Vacunación, prevención y riesgo de hospitalización

Uno de los puntos clave frente a esta nueva ola de influenza es la vacunación anual. Si bien la vacuna disponible no fue diseñada específicamente para esta subvariante, los expertos coinciden en que ofrece una protección parcial importante, sobre todo frente a las formas graves de la enfermedad, como la neumonía. La inmunización, aplicada una vez al año desde los seis meses de edad, sigue siendo la principal herramienta para reducir complicaciones y hospitalizaciones.

En contraste, los llamados “remedios caseros” no han demostrado eficacia para prevenir ni curar la influenza H3N2. Medidas como infusiones, gárgaras o productos sin respaldo científico no sustituyen las acciones de salud pública recomendadas: uso de mascarilla en espacios cerrados o concurridos, lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes y evitar aglomeraciones. La experiencia internacional muestra que la falta de prevención puede traducirse rápidamente en cierres de escuelas, retorno a la virtualidad y sistemas hospitalarios al límite, una advertencia que cobra relevancia de cara a los próximos meses en el país.