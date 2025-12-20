¿Repetiremos la misma historia? Todo sobre la gripe H3N2

La expansión de una nueva variante de la influenza A (H3N2) ha encendido las alertas sanitarias a nivel internacional. Países de Europa, Estados Unidos y Asia reportan un aumento sostenido de contagios, hospitalizaciones y pacientes en unidades de cuidados intensivos, lo que ha llevado a las autoridades de salud a reforzar los sistemas de vigilancia ante un escenario que recuerda los momentos más críticos de la pandemia por COVID-19.

En el Perú, el Ministerio de Salud confirmó la detección de los primeros casos de la variante K de la influenza A (H3N2), identificados en dos menores de edad. Frente a este panorama, el Minsa declaró una alerta epidemiológica nacional como medida preventiva, subrayando que la circulación del virus ya es una realidad en el país y que resulta clave evitar la propagación, especialmente en contextos de reuniones sociales y familiares.

Alerta por influenza H3N2 reactiva temores vividos durante la pandemia

La experiencia dejada por el coronavirus continúa muy presente en la memoria colectiva. La rápida evolución del COVID-19, que comenzó con casos aislados y síntomas leves, derivó en un colapso hospitalario y una elevada cifra de fallecidos a nivel global y nacional. Ese antecedente ha llevado a que especialistas y ciudadanos insistan en no minimizar las señales tempranas de nuevos brotes respiratorios.

Pese a que los médicos recomiendan la vacunación como principal herramienta para reducir las complicaciones graves, se ha evidenciado la falta de disponibilidad de dosis contra la influenza en algunos establecimientos de salud. Mientras tanto, las autoridades reiteran el llamado a la responsabilidad individual, a no bajar la guardia y a aplicar las lecciones aprendidas durante la pandemia, priorizando la prevención para proteger a las familias y a la comunidad.