Emprendedores contra el COVID-19 fabrican trajes de bioseguridad de calidad

Por el avance de la pandemia por el coronavirus COVID-19, muchos ciudadanos no solo optan por las mascarillas y los guantes, sino que recurren también al uso de overoles, es decir, ropa de una sola pieza que los proteja del virus. Estos trajes de protección biológica deben poseer características especiales que no cualquier traje de tela o plástico cumplen, este overol de protección debe cubrir todo el cuerpo y debe ser de material antiestático, para que no se le pegue cualquier partícula.

El material usado suele ser tela laminada microporosa de polipropileno, sin costuras en la parte superior de las mangas y hombros, con capucha, cintura y tobillos elásticos.

En nuestro país muchos empresarios se han unido a la lucha y han creado trajes de bioseguridad de alta calidad, a precios bajos al alcance del bolsillo y por supuesto con diseños que los hará sentir muy cómodos.

Este es el caso de SG Underwear, trajes de bioseguridad que antes de llegar a sus manos tiene un largo proceso de elaboración, en esta crónica sepa como se fabrican y cuales son los standares para la protección de quienes lo usan ante el COVID-19.