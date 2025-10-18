José Jerí completa su primera semana en el Gobierno tras la vacancia de Dina Boluarte

El presidente José Jerí cumplió su primera semana en el cargo tras la vacancia de Dina Boluarte. En estos primeros días, su gestión ha estado marcada por una agenda de actividades públicas y reuniones institucionales, mientras enfrenta cuestionamientos por la respuesta oficial ante la muerte del rapero Eduardo Ruiz Sans durante una manifestación en Lima.

El analista político Javier Almora, entrevistado en el programa Access Today, señaló que la comunicación inicial del mandatario frente a ese hecho no fue clara, ya que delegó a su ministro del Interior la responsabilidad de precisar si el disparo que causó la muerte del joven provino de un agente policial. Almora consideró que el caso exige una investigación técnica que determine responsabilidades individuales y garantice transparencia.

Primeras acciones y reacciones políticas

Durante la semana, Jerí visitó el sector de Pamplona Alta, donde se registró un incendio que dejó a más de 100 familias damnificadas. También se reunió con los 43 alcaldes de Lima Metropolitana para discutir temas de seguridad y gestión local. Según el analista, estas reuniones reflejan un intento de establecer canales de diálogo con distintos niveles de gobierno, aunque aún falta definir los resultados concretos de esos encuentros.

En otro momento de la entrevista, Almora planteó la necesidad de revisar los criterios para acceder a cargos públicos, proponiendo filtros psicológicos y éticos para autoridades y legisladores. Recordó que varios congresistas, incluido el presidente Jerí, mantienen denuncias vigentes. El especialista subrayó que la vigilancia ciudadana y mediática será clave para evaluar el rumbo del nuevo gobierno en las próximas semanas.