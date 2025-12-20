¡Navidad al extremo! Entre polémicas, emergencias y creatividad ciudadana

Diciembre volvió a dejar postales contrastantes en distintas ciudades del Perú: celebraciones navideñas marcadas por la polémica, emergencias que evidencian viejos problemas y gestos ciudadanos que rescatan el espíritu festivo. Desde Chiclayo hasta Lima sur, la Navidad se vive entre cuestionamientos, riesgos latentes y creatividad popular.

Chiclayo renueva su árbol navideño, pero persisten los reclamos

La Municipalidad Provincial de Chiclayo presentó una versión remodelada del árbol de Navidad ubicado en la plaza principal, luego de las duras críticas que generó su instalación inicial. El encendido oficial se realizó en horas de la noche y mostró un diseño más tradicional: un árbol verde decorado con luces amarillas, cubierto parcialmente por tela blanca. Aunque la nueva imagen fue mejor recibida y atrajo a vecinos y visitantes para tomarse fotografías, continúan los cuestionamientos por la colocación de vallas de seguridad que limitan el acceso y reducen el espacio festivo. A ello se suma el pedido de ocho regidores para suspender al alcalde, tras un informe de la Contraloría que detectó irregularidades en la contratación del servicio decorativo.

Incendio en La Victoria expone riesgo de almacenes clandestinos

A pocos días de la Navidad, un incendio de gran magnitud se registró en una quinta del jirón Huáscarán, en el distrito de La Victoria. El fuego consumió un almacén informal donde se guardaban bicicletas, electrodomésticos, autopartes y otros productos destinados a la venta. Más de 70 bomberos y varias unidades enfrentaron la emergencia, que se vio agravada por la escasez de agua y por la estructura precaria del lugar, construida con quincha y adobe. Un bombero resultó herido durante las labores. El siniestro volvió a poner en evidencia el peligro que representan estos depósitos clandestinos, especialmente en temporada navideña, cuando la presencia de materiales inflamables incrementa el riesgo para la población.

“Moto Noel” lleva la Navidad sobre ruedas en Villa El Salvador

En contraste con las noticias de controversia y emergencia, una historia de creatividad ciudadana se volvió viral en redes sociales. En Villa El Salvador, un mototaxista decoró su vehículo con una elaborada temática navideña que incluye luces, guirnaldas, estrellas y figuras propias de estas fechas. El conductor, identificado como Jefferson Castro Silva, incorporó incluso al personaje del Grinch como parte de la puesta en escena. La iniciativa, preparada junto a su familia, fue ampliamente difundida en TikTok y generó reacciones positivas entre vecinos y pasajeros, quienes destacan el esfuerzo por llevar alegría a las calles durante las celebraciones de fin de año.