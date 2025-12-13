¿Gastarías 20 mil soles en un árbol de Navidad? Chiclayanos indignados por excesivo gasto

Esta semana, el presunto árbol navideño de la Plaza Mayor de la ciudad de Chiclayo ha generado gran polémica ya que se trataba de una estructura artificial cuya instalación y costo fueron objeto de críticas por parte de los ciudadanos.

No se trata de un árbol natural específico, sino de una estructura metálica con decoración, que inicialmente fue criticada por su apariencia inacabada y su diseño, muchos vecinos afirmaron que estaba decorado con “papel higiénico”, por su aspecto y con unas luces que no alumbraban nada.

La controversia surgió cuando se instaló la versión inicial del árbol, que consistía en una estructura metálica cubierta con una simple tela blanca y luces parciales, lo que generó indignación y burlas en redes sociales, siendo descrito como un "adorno improvisado".

Chiclayanos indignados con árbol hecho de papel

Pero lo que más indignó a los chiclayanos, fue que la Municipalidad Provincial de Chiclayo destinó un presupuesto de aproximadamente 20 mil soles para la ornamentación navideña de todo el parque principal.

Días después de las críticas, la municipalidad presentó una versión "mejorada" y finalmente decorada de la estructura, con más luces, guirnaldas y esferas, buscando responder al reclamo ciudadano.

En esta crónica de Al Sexto Día, toda la polémica sobre esta situación que generó un amplio debate sobre la gestión de los recursos públicos y la calidad del ornamento navideño en la ciudad de Chiclayo.