Solo el 2025 van casi 6 mil divorcios en el Perú

El amor eterno parece tener fecha de caducidad. Según cifras recientes de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), entre enero y julio de 2025 se registraron 5,866 divorcios a nivel nacional, superando los 5,090 casos reportados en el mismo periodo del año anterior. El incremento confirma una tendencia sostenida en los últimos años, marcada por relaciones cada vez más breves y rupturas más frecuentes.

Los especialistas coinciden en que las principales causas de estas separaciones siguen siendo la infidelidad, los conflictos constantes y la violencia doméstica. En muchos casos, las parejas optan por el llamado “divorcio exprés”, una modalidad legal que permite disolver el matrimonio en menos de tres meses siempre que no existan hijos menores ni bienes compartidos. Este procedimiento ha facilitado que más personas cierren ciclos sin acudir al Poder Judicial, reduciendo los costos y tiempos emocionales del proceso.

Amor propio antes que amor eterno

En medio de esta ola de rupturas, figuras del espectáculo nacional también han hecho pública su decisión de separarse. Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se sumaron a la lista de parejas que pusieron fin a su matrimonio, mientras que otros, como Úrsula Boza y Christopher Gianotti, decidieron apostar por una segunda oportunidad luego de años de distanciamiento. Su caso refleja que, aunque el amor puede apagarse, también es posible reconstruirlo con terapia, comunicación y madurez emocional.

Los abogados de familia señalan que, más allá de la pérdida económica o sentimental, el divorcio representa en muchos casos un acto de liberación personal. Cada vez más personas priorizan su bienestar y el de sus hijos antes que mantener una convivencia conflictiva. Así, el “felices para siempre” da paso al amor propio, a nuevas formas de relacionarse y a la búsqueda de vínculos más sanos y conscientes.