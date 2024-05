¡Prostitución en la carretera!: Camiones, buses y camionetas convertidos en hoteles al paso

Como se sabe, en nuestro país, la prostitución no es considerada un delito por la ley, ya que es considerada como una actividad legal entre personas adultas que, sin embargo, no es reconocida como una actividad laboral, ya que no encuentra cabida dentro de los campos laborales.

Lo que sí está considerado delito es el proxenetismo ya que obtener beneficios económicos a partir de la explotación sexual a una persona. es considerado un crimen.

Y los lugares donde se ejerce el oficio más antiguo del mundo, pueden ser desde los convencionales como nigth clubs, prostíbulos, centros de masajes, etc. hasta los más insólitos como la vía pública, y en esta crónica de Al Sexto Día sea testigo del lado que no conocías de la ruta Piura y Sullana donde se ejerce la prostitución en plena carretera donde los camiones de carga pesada y hasta los buses son los lugares escogidos para desatar las bajas pasiones por unos billetes.