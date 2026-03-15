La catarsis colectiva tras caótica semana de la Crisis Energética

La semana que estamos viviendo se a dado en el marco de la crisis energética más grave de los últimos 20 años en nuestro país, una situación que fue desencadenada principalmente por una fuga en el ducto principal de gas natural de Camisea, en el Cusco, lo que ha generado un desabastecimiento crítico de combustibles.

La falla en el sistema de transporte afectó el suministro de Gas Natural Vehicular (GNV) y GLP, provocando largas colas en estaciones de servicio y afectando a miles de vehículos a nivel nacional

¡Una semana que golpeó el bolsillo!

Nuestro país depende de un único ducto para transportar gas desde Camisea, lo que deja al sistema sin un "Plan B" ante fallas técnicas.

A esto se suma que el 56% de la electricidad depende de fuentes termoeléctricas, principalmente gas, lo que vuelve al sector eléctrico altamente sensible a problemas en el suministro de este recurso.

La escasez de gas de uso doméstico (balones) y vehicular afecta a hogares y transportistas, provocando el alza del balón de gas en diversas zonas.

La crisis energética también llevó a elevar los precios de la canasta familiar entre 30% y 40% en Lima, con alzas de hasta 50% en gas y alimentos básicos.

En esta crónica de Al Sexto Día, salimos a recoger el sentir del pueblo, en esta crisis que afecta el bolsillo de todos los peruanos.

Cabe señalar que, el Gobierno anunció que el suministro de gas natural quedaría plenamente operativo este sábado 14 de marzo tras reparaciones en el ducto.