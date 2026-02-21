Playas convertidas en basurales en pleno verano

En este caluroso verano, la acumulación de basura en las playas de Lima, especialmente en la Costa Verde, es una problemática crítica, donde el 46% de los residuos es plástico, acumulándose hasta 20 toneladas por fin de semana.

Los residuos incluyen botellas, pañales, restos de comida y otros, lo que ha forzado cierres temporales de playas.

A esto se suman los altos niveles de bacterias por desagües y basura, muchas veces convirtiendo a las playas en no aptas para los bañistas.

Contaminación crítica

La playa Agua Dulce en Chorrillos genera hasta 20 toneladas de residuos en un fin de semana, causando cierres temporales, donde la presencia de plásticos de un solo uso es alta, afectando la fauna marina y comercial para el consumo humano.

En esta cruda crónica de Al Sexto Día, la realidad de muchas playas en la capital, donde del 70% de las playas en Lima y Callao presentan altos niveles de contaminación por residuos sólidos y coliformes fecales, un peligro para todos en este caluroso verano.