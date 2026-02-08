Niditos públicos del amor al descubierto. Ampayados en pleno acto

Las relaciones íntimas no siempre ocurren en un lugar privado. En muchas ciudades, incluida nuestra capital, los encuentros sexuales espontáneos o en espacios públicos son más comunes de lo que se piensa.

Estos momentos candentes pueden surgir por el deseo, la curiosidad o simplemente por la oportunidad que les brinda el momento y el lugar.

Y aunque estos encuentros forman parte de la vida sexual de muchas personas, muchas veces se experimentan sin ningún cuidado, respeto ni seguridad, y menos respeto por los demás.

¡Ampayados por las cámaras de seguridad!

Tener relaciones sexuales en la vía pública en el Perú puede constituir un delito, específicamente bajo la figura de exhibiciones y publicaciones obscenas (Artículo 183 del Código Penal), castigado con pena privativa de libertad, al realizar conductas de índole sexual o tocamientos en un lugar público. Se considera una falta contra el pudor y la tranquilidad pública.

En esta crónica, solo para adultos de Al Sexto Día, sea testigo de los niditos públicos del amor al descubierto por las cámaras.