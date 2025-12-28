Historias desde el volante: el caso paranormal del año tuvo como protagonistas a taxistas de Lima

Las experiencias atribuidas a fenómenos inexplicables volvieron a captar la atención del público durante la reciente edición de los Premios Al Sexto Día, donde se reconoció como caso paranormal del año a una serie de testimonios recogidos entre taxistas de Lima. El reportaje ganador expuso relatos narrados por conductores que aseguran haber vivido situaciones fuera de toda lógica mientras realizaban su trabajo nocturno en distintos puntos de la capital.

Los protagonistas de estas historias son choferes con años de experiencia en el volante, quienes describieron episodios ocurridos principalmente durante la madrugada. Entre los relatos más impactantes se encuentran carreras en las que pasajeros habrían desaparecido sin explicación, sensaciones físicas intensas de temor y pesadez, así como silencios absolutos en momentos clave del trayecto, hechos que dejaron a los conductores sin respuestas claras.

Taxistas de Lima relatan encuentros inexplicables durante sus jornadas nocturnas

Uno de los testimonios más comentados corresponde a un conductor que recogió a una joven cerca de la medianoche y, al llegar al destino —una zona descampada próxima a un cementerio—, descubrió que el asiento trasero estaba vacío. En otro caso, un taxista narró cómo una pareja abordó su vehículo tras salir de una fiesta y, sin que el auto se detuviera, la mujer dejó de estar presente durante el recorrido, sin ruidos ni movimientos que explicaran su ausencia.

El informe también recordó que el trabajo del taxi implica riesgos constantes, no solo vinculados a la inseguridad ciudadana, sino también a situaciones que desafían la comprensión racional. Con cerca de 113 mil taxistas circulando a diario por Lima, el reportaje puso en relieve cómo estas vivencias, reales para quienes las cuentan, forman parte del imaginario urbano y alimentan el debate entre el escepticismo y la creencia en lo paranormal, razón por la cual el caso fue elegido como el más impactante del año por la audiencia del programa.